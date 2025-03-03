岩手県大船渡市など全国で相次いでいる山林火災を想定した消火訓練が３日、徳島市の眉山の山頂で行われました。２月、岩手県大船渡市などで発生した山林火災では、2100平方メートルが焼失。周辺住民およそ4600人に避難指示が出され、発生から6日目の３日現在鎮火には至っていません。（徳島市公園緑地公社の職員）「火事だ、火事だー。皆来てくれー。こっち、こっち」こうした山林火災を想定し、３日徳島市の眉