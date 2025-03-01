米国とウクライナ首脳会談で発言するルビオ米国務長官（右）/Brian Snyder/Reuters via CNN Newsource（ＣＮＮ）ルビオ米国務長官は２８日、ウクライナのゼレンスキー大統領とトランプ米大統領の会談が「惨憺（さんたん）たる失敗」に終わったことを受け、ゼレンスキー氏は謝罪すべきだとの認識を示した。ゼレンスキー氏が本当にロシアとの和平を求めているのか疑問視する発言もあった。ゼレンスキー氏がホワイトハウスでトラン