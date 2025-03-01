派遣で「時給2000円」の仕事「正社員」になった場合の収入の差はどれほど？ファイナンシャルフィールド

派遣で「時給2000円」の仕事「正社員」になった場合の収入の差はどれほど？

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 時給2000円で働いている派遣社員を例に、正社員との収入差について解説
  • 1日8時間働いた場合、日給1万6000円、月20日働いた場合は32万円
  • ボーナスなしで考えると、年収は384万円になるという
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