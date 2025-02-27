旦那さんと家事の分担について、喧嘩になった人も多いのではないでしょうか？どう考えても分担の割合がおかしいと、不満をぶつけたくなりますよね。それで旦那さんが素直に受け入れてくれればいいですが、逆ギレしてくることもあるようで……。今回は「家事をやらない夫のあきれた主張」にまつわるエピソードをご紹介します。「俺だってやってる！」「家事を手伝ってくれない夫にイライラして、その不満をぶつけたんです。すると