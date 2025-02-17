°û¿©Å¹¤Î¥È¥¤¥ì¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¸ÄÀ­¤¬¤¢¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥È¥¤¥ì¤ÇÌÂÏÇ¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¡ª¡© É®¼ÔÍ§¿Í¤ÎA»Ò¤µ¤ó¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£ ¤ªÅ¹¤Î¥È¥¤¥ì¤¬¹ÔÎó¤Ë¡ª¡© ³Î¤«¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬²½¾Ñ¼¼¤òÍøÍÑÃæ¤Ë¼¡¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤¤»þ¤¬¤¢¤ë¤Ê¡Ä¡Ä¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢²½¾ÑÄ¾¤·¤Ê¤é¤È¤â¤«¤¯¡¢¥Ø¥¢¥»¥Ã¥È¤Þ¤Ç¤È¤Ï¡ª¡© ¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¾ï¼±¤Ï»ý¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ ¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå¡¦°û¿©¶È¡¢²óÅú»þ´ü¡§2022Ç¯12·î¡Û ¢¨ËÜµ­»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿&