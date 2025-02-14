イ・ジョンフは2022年にKBOで首位打者、打点王、MVPを獲得“韓国のイチロー”へ厳しい目が向けられている。ジャイアンツの李政厚（イ・ジョンフ）外野手はメジャー1年目の2024年、左肩の故障もあり37試合出場で打率.262、2本塁打、OPS.641に終わった。米メディアは2年目の活躍にも懐疑的な見方をしているようだ。米スポーツメディア「ジ・アスレチック」は12日（日本時間13日）、「スプリングトレーニングに臨むMLB30チームにと