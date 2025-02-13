テスラ最高経営責任者（ＣＥＯ）兼米トランプ政権２期目の行政府諮問機構「政府効率化省」（ＤＯＧＥ）のトップ、イーロン・マスク氏（５４）がホワイトハウス記者会見に幼い息子を連れて行ったことに対し、子どもの生母でありマスク氏の元パートナーのグライムス氏（３６）が不満を表した。カナダ出身の歌手グライムス氏は１１日（現地時間）、Ｘ（旧ツイッター）で「彼（息子）はこのように公開的な席にいてはいけない」とし、マ