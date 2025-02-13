マクドナルドは、一息つく場面にピッタリな「プレミアムローストコーヒー」の新テレビCM「ひと息いれてこ」篇を、2月11日より全国で放送中です。そこで今回、仕事中の休憩に関する調査「マックの『一息！休憩調査』」を実施。すると、過半数以上が「休憩をとることが苦手」と回答していることが明らかになりました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「マックの『一息！休憩調査』」は、20代〜60代の働く500人