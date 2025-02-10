映画監督兼俳優のヤン・イクチュンが後輩への暴行容疑で告訴されたなか、韓国公開を控える作品のプロモーションを強行することがわかった。【写真】韓国で好印象のSixTONESメンバー主演作とは？2月10日、映画『告白 コンフェッション』の関係者は本サイト提携メディア『OSEN』に「12日に予定されている『告白 コンフェッション』のマスコミ向け試写会および舞台挨拶は、変更なく予定通り実施される」とし、「ヤン・イクチュンも予