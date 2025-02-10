落語家・タレントの笑福亭鶴瓶（73歳）が、2月9日に放送されたラジオ番組「ヤングタウン日曜日」（MBSラジオ）に出演。スシローの広告削除のきっかけとなった「バーベキュー」を自らネタとして切り出し、「何にもないがな！」と語った。前回の放送で、元タレント・中居正広氏のトラブルに端を発するスシロー広告削除という事態に巻き込まれた鶴瓶が、「何も言うな、と言われている」「次に消える大物芸人、俺のことかと」「歴史に