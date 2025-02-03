香川丸亀国際ハーフマラソン陸上の香川丸亀国際ハーフマラソンが2日、香川県立丸亀競技場付属ハーフマラソンコースで行われた。女子はオマレ・ドルフィン・ニャボケ（ユニクロ／ケニア）が1時間6分5秒の大会新記録で連覇した中で、2023年ブダペスト世界陸上女子マラソン代表の加世田梨花（ダイハツ）が日本歴代4位の1時間7分53秒の自己ベストで5位。結婚発表からわずか11日後の激走に、ネット上のファンからは「結婚パワー」「め