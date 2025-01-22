東日本電信電話株式会社（NTT東日本）、株式会社Octa Robotics、東芝エレベータ株式会社の3社は、サービスロボットが自律的にフロア移動するソリューションの実現に向けた実証実験を2025年1月21日（火）より開始すると発表した。また、同日にNTT東日本が開催した「地域ミライ共創フォーラム2025」において、エレベータ連携した「ugo」の展示とデモを公開した。これは、今後、NTT東日本がパートナー企業と連携して、ロボット運用基