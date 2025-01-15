女性側の離婚理由としては、性格の不一致に次ぐ、大きな理由となっている夫からのDV。『司法統計』によると、23年における妻側からの家庭裁判所への調停申し立て総数4万1652件のうち、7711件が［暴力を振るう］で18.5％を占める。ただし、これは身体への直接的な暴力になり、精神的・経済的なDVも含めた場合、その数はさらに増えると言われている。とはいえ、被害に遭っている本人は、パートナーからDVを受けているとはなかな