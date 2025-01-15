デジタル広告の新たな潮流として注目されるリテールメディアネットワーク（Retail Media Network、以下RMN）。この分野の現状と未来を包括的に分析した「2025年アジアRMNトレンド白書」が、TNLメディアジーングループ傘下の日台メディア、ディジデイ・ジャパン（Digiday Japan）、インサイド（INSIDE）、エーディーツー（Ad2） 共同で発表された。本白書では、日本と台湾におけるリテールメディアネットワーク（RMN）市場の現状や