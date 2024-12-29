ボクシング・ＷＢＡ世界スーパーフライ級タイトルマッチ」（３１日、大田区総合体育館）大みそかに井岡一翔の挑戦を受ける王者・フェルナンド・マルティネス（アルゼンチン）が、２９日に予定していた都内のＡＢＥＭＡタワーで行われる予定だった調印式を「コンディションを整えるため」という理由で欠席の意向を示し、調印式自体が中止となった。王者マルティネスは２６日に予定されていた志成ジムでの公開練習も発熱のため