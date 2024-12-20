¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦¥Ð¥êÅç¤Î¥Ð¥êÆ°Êª±à¤Ï17Æü¡¢»ô°é¤·¤Æ¤¤¤¿45ºÐ¤Î¥¹¥Þ¥È¥é¥¾¥¦¡È¥â¥ê¡¼¡ÊMolly¡Ë¡É¤Î»à¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥â¥ê¡¼¤Ï16Æü¡¢¥¾¥¦»È¤¤¤È¤â¤¦1Æ¬¤Î¥¾¥¦¤È¤È¤â¤ËÆü²Ý¤Î»¶Êâ¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Àî¤òÅÏ¤í¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¡¢Âç±«¤ÇÁý¿å¤·¤¿Àî¤Î·ãÎ®¤ËÎ®¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥â¥ê¡¼¤Ï17Æü¤ÎÁáÄ«¡¢ÀîÄì¤Î´ä¾ì¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¤³¤Îµ­»ö¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤ë¡Û¡½²º¤ä¤«¤Ç°ÂÁ´¤ÊÀî¤Î¤Ï¤º¤¬¡Ä¥Ð¥êÅç¤Î¥®¥ã¥Ë¥ã¡¼¥ë¸©¤Ë¤¢¤ë¥Ð¥êÆ°Êª±à¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÄÌ¾ï¤Ï¥Á¥§¥ó¥Á