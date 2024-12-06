「芸能人はSNSをやめるべき」EXIT兼近が提言 自身はXアカウント削除ナリナリドットコム

「芸能人はSNSをやめるべき」EXIT兼近が提言 自身はXアカウント削除

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • Xアカウントを削除したEXITの兼近大樹が5日、ABEMAの番組に出演した
  • 削除の理由などを説明し、「芸能人はSNSをやめるべき」との持論を展開
  • SNSをやると、応援してくれる人をその世界に巻き込んでしまう」と話した
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