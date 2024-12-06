¡È¥¢¥«¥¦¥ó¥Èºï½ü¡É¤ÎEXIT·ó¶á¤¬Äó¸À¡Ö·ÝÇ½¿Í¤ÏSNS¤ò¤ä¤á¤ë¤Ù¤¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦EXIT¤Î·ó¶áÂç¼ù¡Ê33ºÐ¡Ë¤¬¡¢12·î5Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡ÖABEMA Prime¡×¡ÊABEMA¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö·ÝÇ½¿Í¤ÏSNS¤ò¤ä¤á¤ë¤Ù¤¡×¤ÈÄó¸À¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢µÄ²ñ¤¬16ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤â¤ÎSNSÍøÍÑ¤ò¶Ø»ß¤¹¤ëË¡°Æ¤ò²Ä·è¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡¢SNS¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡£
ÈÖÁÈMC¤òÌ³¤á¤ëEXIT¤Î¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤Ï¡ÖSNS¤¬¡¢¤¤¤¸¤á¤äÈðëîÃæ½ý¡¢¥Ñ¥Ñ³è¡¢°Ç¥Ð¥¤¥È¤Î²¹¾²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¿Í¸ý¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤Î¿Í¤¬»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤È¶²¤í¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¿·¤¿¤ÊÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤¿¤á¤Î¥ë¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢SNS¤ÎÀ¤³¦¤¬µï¾ì½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤é¡¢»È¤¤Êý¤¬Æñ¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ÁêÊý¤Î·ó¶áÂç¼ù¤Ï¡¢¼«¿È¤¬º£Ç¯6·î¤ËX¡ÊTwitter¡Ë¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºï½ü¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£·ó¶á¤Ï¡Ö·ÝÇ½¿Í¤¬SNS¤ò¤ä¤ë¤È¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤ò¤½¤ÎÀ¤³¦¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢SNS¤Ç¤Ï¤Ó¤³¤ëÈÈºá¤Ë²ÃÃ´¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡© ¤È¹Í¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø·ÝÇ½¿Í¤ÏSNS¤ò¤ä¤á¤ë¤Ù¤¤À¤±¤É¤Ê¡©¡Ù¤È¤â¡¢¤¦¤Ã¤¹¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¶¯¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¡¢¡ÖËÍ¤ÏX¤¬µ¬À©¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤ËºÆ³«¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢µÄ²ñ¤¬16ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤â¤ÎSNSÍøÍÑ¤ò¶Ø»ß¤¹¤ëË¡°Æ¤ò²Ä·è¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡¢SNS¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡£
ÈÖÁÈMC¤òÌ³¤á¤ëEXIT¤Î¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤Ï¡ÖSNS¤¬¡¢¤¤¤¸¤á¤äÈðëîÃæ½ý¡¢¥Ñ¥Ñ³è¡¢°Ç¥Ð¥¤¥È¤Î²¹¾²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¿Í¸ý¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤Î¿Í¤¬»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤È¶²¤í¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¿·¤¿¤ÊÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤¿¤á¤Î¥ë¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢SNS¤ÎÀ¤³¦¤¬µï¾ì½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤é¡¢»È¤¤Êý¤¬Æñ¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£