とんかつ専門店のかつやは、2024年12月5日から8日まで、国内の「かつや」で「年末感謝祭」を開催します（一部店舗を除く）。テイクアウトもお得に日頃の感謝の気持ちを込めて、人気の4品がどれでもお得な「年末感謝祭」を、4日間限定で開催します。期間中は、「カツ丼（竹）」・「ソースカツ丼（竹）」・「ロースカツ定食」・「カツカレー(竹)」の4品がどれでも649円になります（テイクアウトは637円）。「年末感謝祭」対象商品は