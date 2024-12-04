全国のファミリーマートの店舗で4日夕方、PayPayや楽天Pay、auPAYなどの電子決済サービスが、一時利用できない状況になりました。ファミリーマートによりますと、一時的にバーコード決済などが使用できない状況になったものの、その後、午後5時半頃に全て復旧したということです。原因については「レジのシステムトラブルだった」としています。