焼肉食べ放題が普及し、30年以上が経つ。輸入牛が安く仕入れられていた当時と違い、今の焼肉食べ放題チェーン店には大きな逆風が吹いている。市場が成長から成熟段階に入るなか、輸入牛の仕入れ価格は部位によっては30年前の3倍以上になっている。帝国データバンク10月2日の発表によると、今年1月から9月までに倒産した負債1000万円以上の焼肉店は全国で39件にのぼり、年間最多を更新した。現実問題として、今は顧客離反を心