お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（31）が18日に公式YouTubeチャンネルを更新。タレント・鈴木紗理奈（47）の“騙され不倫”報道に言及する場面があった。今回は人気企画「1人賛否」を行うことに。最近のネットニュースについて「偏った意見は言いたくない」とし“賛否”を交えて持論を展開するというもので「全部コント」だとしている。そこで「鈴木紗理奈、不倫」を取り上げた。「文春」の直撃取材を受けるまで、鈴木は男