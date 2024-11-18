今オフも才能豊かな多くの日本選手が海を渡ろうとしている。米メディアを最もにぎわせているのはポスティングシステムでの移籍を目指すロッテ・佐々木朗希投手（２３）だが、他の選手についても特徴や紹介、移籍先の候補が伝えられている。そうした中、巨人・菅野智之投手（３５）と中日・小笠原慎之介投手（２７）が思わぬところでリストアップされた。それはシカゴの情報を発信する地元メディア「ＳＰＯＲＴＳＭＯＣＫＥＲ