インド北西部ラジャスタン州マウント・アーブー（アーブー山）で15日、家の中庭にいた飼い犬にヒョウが飛びかかった。当時の様子は監視カメラが記録しており、間一髪のところでヒョウが襲撃を中断し、その結果、難を逃れた犬の姿が映っていた。インドのニュースメディア『NDTV.com』などが伝えた。【この記事の他の写真を見る】【この記事の動画を見る】避暑地として観光客に人気が高いマウント・アーブーの一軒家で15日、ラブラド