国民民主党の福田玄衆院議員が、14日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。地元テレビ局で放送された、初登院密着映像への意見について、自身の思いを述べた。10月27日投開票の衆院選で広島2区から出馬し、比例代表で初当選した福田氏。初登院の際は、地元のテレビ局が密着した。その際、当選証書をもって新幹線に乗り込む様子が「浮かれている」などの指摘を受けたという。福田氏は「地元テレビ局の新人国会議員特集の中で