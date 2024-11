タリーズコーヒーが、2024年11月20日(水)よりホリデーシーズンを彩る季節限定商品を発売することを発表した。テーマは“May your Holidays Sparkle with Joy and Laughter”。このテーマには、これから訪れるホリデーシーズンが楽しみと笑顔でキラキラと輝くことを願う思いが込められている。タリーズのホリデードリンクには、毎年多くの顧客に愛されている「アイリッシュラテ」をはじめ、冬にぴったりなカフェラテや華やかなミ