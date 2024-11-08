関東を中心に「闇バイト」を実行役にした強盗事件が相次ぎ、横浜市のケースでは住人の75歳男性の命が奪われた。凶悪化、先鋭化する強盗に狙われないためにはどんな対策が必要か。元警視庁捜査官で防犯アドバイザーの松丸俊彦さんに、フリーライターの一木悠造さんが取材した――。写真＝iStock.com／AndreyPopov※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／AndreyPopov■強盗被害に遭わないための9つの対策まず、強盗はどこから侵入