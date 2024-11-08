盗難率はランドクルーザーの10倍以上…レクサスLXはなぜ狙われる？ファイナンシャルフィール

盗難率はランドクルーザーの10倍以上…レクサスLXはなぜ狙われる？

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 日本国内で国産車の盗難被害が絶えないようだと筆者がつづった
  • 2023年の盗難率は、レクサスLXがランドクルーザーの10倍以上に
  • 狙われやすいのは「新しい年式」や「2000年以前に製造」の車だという
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