「BCNランキング」2024年10月21日〜27日の日次集計データ・東京圏（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）によると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）2位Pixel 8a(au)（Google）3位arrows We2 FCG02（FCNT）4位AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）5位arrows We2 F-52E（FCNT）6位Pixel 8a(NTT docomo)（Google）7位Pixel 8a(SoftBank)（Google）8位Red