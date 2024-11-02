二宮和也（C）モデルプレスモデルプレス

二宮和也が娘の七五三の盗撮記事に怒り、X休止へ「到底理解出来ない」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 二宮和也が、週刊誌による娘の七五三の盗撮記事に怒りをあらわにした
  • 2日にXで「今回の事に関しては到底理解出来るものではありません」と投稿
  • モラルやマナーに疑問を投げかけ、報道を受けてXを休止することを報告した
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