[Alexandros] 主催の野外音楽フェス『THIS FES ’24 in Sagamihara』が10月26日(土)、27日(日)に川上洋平(Vo/Gt)と白井眞輝(Gt)の出身地である神奈川県・相模原市で開催。2日目公演には[Alexandros]をはじめ、WurtS、Kroi、04 Limited Sazabys​、sumika、WANIMA、MAN WITH A MISSIONという7バンドが出演し、約2万人を熱狂させた。この記事では2日目公演の模様をレポートする。 THIS FES 2日目。「Burger Que