WS初登板初勝利を挙げたドジャースの山本由伸【写真：ロイター】THE ANSWER

ドジャース客席で元オリックス選手「泣いてまう」助っ人の友情にファン感激

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 現地時間26日、ドジャースはヤンキースとのワールドシリーズを4-2で制した
  • 客席には、オリックスで同僚だった山本由伸や安達了一氏、小田裕也氏の姿も
  • 元助っ人の友情に対し、日本人ファンは「凄い!!」と感激している
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