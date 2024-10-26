「半年前、セブンイレブンから出てきたおじさんに撫でられたことを覚えていて、毎日立ち止まってキョロキョロ。おじさ〜ん」【動画】コンビニの前でキョロキョロ…おじさんを探す柴犬さん半年前に出会ったおじさんのことが忘れられない犬さんの動画がX（旧Twitter）で話題になりました。投稿したのは、飼い主の「柴犬 りん」さん（@rin__shibaken）。動画の犬さんは、柴犬のりんちゃんです。4歳の女の子。飼い主さんによると、りん