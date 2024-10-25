2025年1月9日（木）～26日（日）紀伊國屋ホールにて上演される、『舞台タメ劇 vol.1』のメインビジュアル、キャストなど公演情報が解禁となった。 荒牧慶彦が企画・プロデューサー、植田圭輔が演出を務める本作。公演タイトルは、舞台タメ劇 vol.1『タイムカプセル Bye Bye Days』に決定した。 そして、出演するキャストは全員“タメ”。主演は、MANKAI STAGE『A3!』シリーズ、舞台『東京リベンジ