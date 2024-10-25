モトローラの新フォルダブルスマホ「motorola razr 50」とソフトバンク向け「motorola razr 50s」をフォト＆ムービーレポート！既報通り、モトローラ・モビリティ・ジャパン（以下、モトローラ）が新商品として5Gやおサイフケータイ（FeliCa）に対応した縦折りなフォルダブルスマートフォン（スマホ）「motorola razr 50（型番：XT2453-7）」および「motorola razr 50s（型番：XT2453-9）」（ともにMotorola Mobility製）を2024年9