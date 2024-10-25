2024年10月25日（金）本多劇場にて、Ｍ＆Ｏplaysプロデュース『峠の我が家』が開幕した。作・演出の岩松了と仲野太賀の初日開幕コメント＆舞台写真が届いたので紹介する。 本作は、『結びの庭』（2015年、宮藤官九郎主演）、『家庭内失踪』（2016年、小泉今日子主演）、『少女ミウ』（2017年、黒島結菜主演）、『二度目の夏』（2019年、東出昌大主演）など、次々と話題作を発表、高い評価を得てきた、Ｍ＆Ｏplaysと岩松了が