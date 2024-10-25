昨年6月、女優の広末涼子（44）との高級ホテル密会W不倫が「週刊文春」に報じられた、シェフでレストラン経営者の鳥羽周作氏（46）。今年7月にスタートした自身のポッドキャスト（ネットラジオ）の番組「鳥羽周作のうまいはなし」が、じわりと人気になっている。「料理からサッカーまで話題は幅広く、ワイフワークのコンビニ“パトロール”や、ファミレスチェーンのびっくりドンキー、地元のラーメンショップや回転ずし店の話