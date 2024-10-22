「トップガン マーヴェリック」で演技指導の操縦士死亡 ショーで墜落

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 米国で20日、航空ショー中に小型航空機が墜落し操縦士が死亡した
  • 死亡した操縦士は「トップガン マーヴェリック」で演技指導した人物だった
  • 事故当時、操縦士は曲芸飛行を披露しており、他に搭乗者はいなかったという
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