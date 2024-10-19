ハロウィンの時期になると、海外では心霊現象の話題が多くなる。メキシコ在住の男性も葬儀場で恐ろしい出来事を経験し、その瞬間を捉えた動画をSNSに投稿して多くの人々を震え上がらせる結果となった。動画には、誰もいないはずの部屋のドアが勝手に閉まる様子が映っていた。英ニュースメディア『What’s The Jam』などが伝えた。【この記事の他の写真を見る】メキシコ、ハリスコ州グアダラハラに住むエリック・ケサダさん（Erik Q