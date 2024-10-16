みなさん、こんにちは。ファッションスタイリスト＆ライターの角佑宇子（すみゆうこ）です。今年の秋も引き続きトレンドの「ジレ」。羽織るだけで着こなしがセンスアップする一押しアイテムですが、その一方で取り入れたくても勇気が出ないという方も多いのだとか。理由は「いかにもオシャレぶってるって感じがして自分が羽織るのは恥ずかしい」からだそう。そこで今回は、さりげなく、自然体に着こなせるジレの取り入れ方をご紹介