フィンランドゴルフ場に、ユニコーンのような1本角のシカが現れ、大きな話題を呼んでいる。発見者の女性はその珍しいシカに魅了されたが、専門家はこのシカの健康状態があまり良くないため、長くは生きられないと主張している。英ニュースメディア『What’s the Jam』が報じた。【この記事の他の写真を見る】フィンランドの首都ヘルシンキにあるゴルフ場「パロヘイナ・ゴルフ（Paloheinä Golf）」が先月30日、Facebookにシ