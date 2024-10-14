WBOアジアパシフィックバンタム級王座決定戦ボクシングのWBOアジアパシフィック（AP）バンタム級（53.5キロ以下）王座決定戦10回戦が14日、東京・有明アリーナで行われ、同級1位・那須川天心（帝拳）が同級2位ジェルウィン・アシロ（フィリピン）に3-0の判定勝ち（98-91×2、97-92）した。ボクサー転向5戦目で初のタイトル挑戦。格闘技人生最軽量の53.5キロで戦い、熾烈なバンタム級世界戦線に割って入る実力を示せるか注目され