左から藤田菜七子、元ジャングルポケットの斎藤慎二週刊女性PRIME

藤田菜七子が引退、調教助手逮捕…競馬界に心配の声「闇深すぎる案件」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 藤田菜七子の引退など騒動が続く競馬界について週刊女性PRIMEが報じた
  • 10日には茨城県警稲敷署が調教助手の男2人を傷害容疑で逮捕
  • ネットでは「闇深過ぎる案件が多過ぎて競馬のイメージ悪くなる」などの声が
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