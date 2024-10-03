将来の不安に備えて保険には入ったほうがいいのか。ファイナンシャルプランナーの菱田雅生さんは「民間のがん保険や医療保険は、確率論上は必ず保険会社が勝つようにできている。損になることを前提として、本当に備えておくべきなのかどうかを冷静に考えたほうがいい」という――。※本稿は、菱田雅生、大口克人『日経マネーと正直FPが教える一生迷わないお金の選択』（日経BP）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／