こんにちは。これまで1000人以上の男女の相談に乗ってきた、恋愛・婚活コンサルタントの菊乃です。私自身が髪もボサボサで化粧もしない“完全なる非モテ”から脱出した経験から、多くの方々の「もったいない」をご指摘してきました。誰も言ってくれない「恋愛に役立つリアルな情報」をお伝えします。コロナ禍で自然な出会いが激減したことで、マッチングアプリは普及し一般化しました。こども庁が15〜39歳の男女2万人を対象に今年