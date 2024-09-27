ウガンダ2部リーグのワキソ・ジャイアンツに加入した26歳の選手が「あまりにも外見が老けすぎている」と話題になっている。その選手はウガンダ人MFのデイヴィッド・バングール。1998年4月4日に生まれた26歳の選手と紹介されているが、彼の外見があまりに老けていると指摘を受けることになった。 この投稿をInstagramで見る Bangoole David officiel(@davidbangoole)がシェアした投稿David Bangoole joins the Pu