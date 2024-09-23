10·î10Æü¤ËBOSE¤«¤é´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î¿·ºî¥â¥Ç¥ë¡ÖQuietComfort Earbuds¡×¡ÊÂè2À¤Âå¡Ë¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤òÁª¤ÖºÝ¤Ë¡¢²»¼Á¤È¶¦¤Ë½Å»ë¤µ¤ì¤ëµ¡Ç½¤Î°ì¤Ä¤¬¼þ°Ï¤ÎÁû²»¤òÄã¸º¤¹¤ë¥Î¥¤¥º¥­¥ã¥ó¥»¥ë¡£¥Î¥¤¥º¥­¥ã¥ó¥»¥ëµ¡Ç½¤ò½Å»ë¤¹¤ëºÝ¤ÎÄêÈÖ¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¡¢¥½¥Ë¡¼¡¢¤½¤·¤ÆBOSE¤Ë¤è¤ë¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¡ÖQuietComfort Ultra Earbuds¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¼ÂÇä²Á³Ê¤Ç3¡Á4Ëü±ß¥¯¥é¥¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«ÅÐ¾ì¤¹