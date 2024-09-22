40ºÐ°Ê¾å¤ÎÆüËÜ¿Í17¿Í¤Ë1¿Í¤¬ÎÐÆâ¾ã¤È¸À¤ï¤ì¡¢Ç¯Îð¤¬¾å¤¬¤ë¤Û¤É¤½¤Î³ä¹ç¤Ï¾å¾º¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¶á»ë¤Î¿Í¤äÎÐÆâ¾ã¤Î²ÈÂ²Îò¤¬¤¢¤ë¿Í¤â¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤À¤È¡¢¿À³Úºä¤ß¤Ê¤ß¤Î´ã²Ê¤ÎÆîÌîÀèÀ¸¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¢¨¤³¤Îµ­»ö¤ÏMedical DOC¤Ë¤Æ¡ÚŽ¢ÎÐÆâ¾ãŽ£¤ò´ã²Ê°å¤¬´ðÁÃ¤«¤é²òÀâ ÇòÆâ¾ã¤È¤Î°ã¤¤¤Ï? ¾É¾õŽ¥¼£ÎÅŽ¥¼ê½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ë¡Û¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿µ­»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆâÍÆ¤Ï¤½¤Î¼èºà»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ ¢ä ¡Ú¥¤¥é