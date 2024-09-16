ahamoやirumo、UQ mobile、Y!mobile、LINEMOでiPhone 16シリーズが利用可能！既報通り、Appleは9日（現地時間）、同社が展開している「iPhone」ブランドにおける新商品として5G対応スマートフォン（スマホ）「iPhone 16」および「iPhone 16 Plus」、「iPhone 16 Pro」、「iPhone 16 Pro Max」を発表し、日本を含む1次販売国・地域にて2024年9月20日（金）に発売します。またこれを受けてすでに紹介しているようにNTTドコモやKDDIお