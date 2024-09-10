9月7日と8日にかけて京セラドーム大阪で開催されたK-POPの音楽祭「2024 THE FACT MUSIC AWARDS」（以下、TMA）。本イベントK-POPアーティストとファンが一緒に作る音楽授賞式で、’19年4月の初開催以来、今回で7回目を迎えた。イベントを主催する韓国メディア「THE FACT」の創刊10周年を記念し、初の海外開催として選ばれた舞台は大阪。“アーティストは輝かしく！ファンは楽しく！”をスローガンに、錚々たる韓国のトップアーテ